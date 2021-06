Via Buffolara, auto pirata travolge scooter e fugge

Scooterista ferito in un incidente e ora è caccia a un'auto pirata.

L'investitore, infatti, come hanno raccontato alcuni testimoni, dopo aver travolto l'uomo non si è fermato. L'incidente è avvenuto ieri sera dopo le 21 all'angolo tra via Cristoforo Caselli e via Buffolara, mentre quasi tutta l'Italia era davanti alla televisione per assistere al debutto degli azzurri agli Europei di calcio.

A un certo punto, alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito un gran rumore e sono corsi subito a vedere cosa stava accadendo.

Proprio all'incrocio tra le due strade, infatti, si era appena verificato lo scontro.

Ma un solo mezzo, lo scooter, era rimasto sull'asfalto. Per cause che sono al vaglio della polizia locale, erano infatti appena entrate in collisione un'automobile - che qualche testimone avrebbe descritto come piccola e di colore grigio - proveniente da via Caselli e uno scooter che veniva, invece, da via Buffolara.

Uno scontro piuttosto violento in cui ad avere la peggio è stato l'uomo che era in sella allo scooter.

Subito è stato dato l'allarme e in via Buffolara è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato lo sfortunato scooterista all'ospedale Maggiore.

Nonostante il violento scontro, l'uomo che viaggiava in sella allo scooter ha riportato solamente ferite di media gravità.

Mentre sul luogo dell'incidente si è formato qualche capannello e anche il traffico ha subito alcuni disagi, è scattata anche la ricerca dell'investitore che non si è fermato a soccorrere il ferito.

r.c.