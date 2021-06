Donini: "In E-R la variante indiana c'è ma è non diffusa. Chiediamo più scorte di Pfizer e Moderna"

«Nel nostro territorio il professor Vittorio Sambri ha già detto di aver sequenziato dei casi di variante indiana. Stiamo monitorando ma, per ora, non sembra largamente diffusa». Così Raffaele Donini, assessore alla Salute dell’Emilia-Romagna, durante un incontro con la stampa all’ospedale Maggiore, riferendosi a Sambri, direttore dell’Unità operativa microbiologia del laboratorio unico di Pievesestina dell’Ausl Romagna

Oggi, per la regione, è il primo giorno di zona bianca: «Dobbiamo godere di questa libertà con responsabilità», prosegue Donini, «i dati sono abbastanza favorevoli sia sul piano dell’incidenza dei contagi che nei reparti ospedalieri».

«In Emilia-Romagna la popolazione target è in gran parte già vaccinata. Chiediamo quindi che vi sia la possibilità di avere più scorte di Pfizer e Moderna: è chiaro che la campagna vaccinale procederà soprattutto con quei vaccini lì». Dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico (Cts) di non far somministrare i vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson) alla popolazione under 60, l'assessore emiliano-romagnolo alla Salute, Raffaele Donini, rivolge questa richiesta al governo.

«In Regione ci sono poco meno di 40.000 persone che hanno fatto la prima dose e che sono under 60», prosegue l’assessore, «a loro, nella seconda inoculazione, verrà somministrato un vaccino Pfizer o Moderna». Gli over 60, invece, riceveranno la seconda dose di AstraZeneca e gli open day verranno sospesi: «Con queste nuove disposizioni sono superati.

Avevano senso se erano indirizzati a una platea che non era la popolazione target, perchè altrimenti sarebbero rimasti in frigo. Ma ora le indicazioni del Governo sono chiare», sostiene Donini. L'Emilia-Romagna segue le indicazioni di Aifa e Cts: «Ci affidiamo a valutazioni scientifiche», conclude l’assessore, «non esiste un piano vaccinale delle regioni, c'è un piano dello Stato suffragato dai pareri scientifici. Non si possono fare vaccinazioni fai da te».