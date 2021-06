Aemilia, "capacità autonoma d'infiltrazione nel tessuto economico del territorio emiliano: un salto di qualità"

Il dato più caratterizzante dell’organizzazione 'ndranghetistica emiliana al centro del processo 'Aemilia', quello cioè «che rappresenta il vero salto di qualità» della presenza della 'Ndrangheta nel territorio emiliano è dato dalla capacità di infiltrazione nel tessuto economico - imprenditoriale e che maggiormente evidenzia il suo carattere autonomo rispetto alla casa madre cutrese». Lo sottolinea la Corte di Appello di Bologna, in un passaggio delle quasi 2.600 pagine delle motivazioni della sentenza di secondo grado che a dicembre ha inflitto quasi 700 anni di reclusione. La Procura generale era rappresentata dai pg Lucia Musti, Luciana Cicerchia e Valter Giovannini. I condannati sono stati 91, mentre ci sono state 27 tra assoluzioni, proscioglimenti e prescrizioni.

I giudici (presidente Alberto Pederiali, consiglieri Maurizio Passarini e Giuditta Silvestrini) insistono sull'autonomia della cosca emiliana, pur in sinergia con la 'casa madrè dei Grande Aracri di Cutro. Rispetto all’infiltrazione «non è emerso alcun elemento probatorio che susciti anche solo il sospetto che in tale ambito venissero impartiti ordini o anche solo che il sodalizio emiliano informasse o tenesse aggiornato il capo cosca cutrese, eccetto nei casi in cui quest’ultimo non avesse un interesse particolare avendo egli investito denaro nel singolo affare o essendo destinatario di una parte dei profitti».

«La sostituzione di un modello accentratore in cui la carica intimidatoria insisteva sulla figura del capo, con una struttura che prevedeva un’organizzazione maggiormente articolata grazie alla presenza di luogotenenti in grado di ripetere, diffondere, moltiplicare la capacità di intimidazione e, allo stesso tempo, frazionare il potere tra più soggetti, in modo da renderli meno pericolosi per l'egemonia instaurata e allo stesso tempo, maggiormente capace di operare e di infiltrarsi sul territorio». E’ questo un elemento saliente che connota la cosca emiliana, secondo la Corte di Appello di Bologna, nelle motivazioni della sentenza del maxiprocesso 'Aemilià.

La capacità di azione del gruppo criminale è dimostrata dai molteplici settori in cui lo stesso operava e «dalla capacità di infiltrazione nella economia emiliana grazie al necessario apporto da parte dell’imprenditoria legata al sodalizio mafioso», proseguono i giudici.