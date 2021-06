Il 18 giugno è "Giornata Mondiale della Gastronomia Sostenibile": il programma di iniziative di Parma Creative City of Gastronomy

Il 18 giugno, dal 2016, è la Giornata Mondiale della Gastronomia Sostenibile.

Per Parma l’invito di UNESCO a promuovere momenti di sensibilizzazione e valorizzazione della gastronomia sostenibile rappresenta un consueto impegno, la naturale vocazione di Capitale della Food Valley e di Città Creativa UNESCO della Gastronomia. Creare sinergie tra istituzioni, realtà produttrici, commerciali e professionali per sostenere il consumo di alimenti sostenibili e tutelare la biodiversità significa anche proteggere possibile il nostro sistema ambientale ed ecologico. L'appuntamento con la prossima Giornata Mondiale della Gastronomia Sostenibile vede l'Ufficio UNESCO City of Gastronomy del Comune e i partner del Laboratorio Aperto di Parma impegnati in un ricco menù che spazia dalle magie dolci e salate del lievito madre, agli studi di settore, alle innovazioni e alle strategie più avanzate in campo agroalimentare, alle filiere e alle produzioni che l'Italia custodisce generazione dopo generazione.

Programma:

ore 10 Dalla Casa Musica le note genuine del Lievito Madre - incontro con i Maestri Accademici

In mattinata a cura dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano dalle ore 10,00 presso la Casa della Musica un appuntamento dedicato alla filosofia che sta alla base dell’utilizzo del lievito madre. Tre Maestri Accademici, Grazia Mazzali, Maurizio Bonanomi e Oscar Pagani, racconteranno la loro costanza e le esperienze di mestiere nell’uso di questo prodotto antico, già utilizzato dagli antichi egizi, e ne spiegheranno l’utilizzo e i segreti.

A tutti i partecipanti verrà, inoltre, regalato un vasetto di lievito madre. Un alimento vivo, da curare ed utilizzare in molte preparazioni genuine e salutari.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a laboratorioaperto@comune.parma.it (20 posti disponibili)

ore 17,30 Food City Design: quando la cultura del cibo disegna le città. Un excursus sul prestigioso Master dell'Università di Parma

Dalle 17,30 online la conferenza in inglese “Master FCD - Food City Design”: condotta da Daniele Del Rio, Direttore della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell'Università di Parma, la conferenza coinvolgerà i protagonisti del Master internazionale, nel 2021 alla sua prima edizione.

Saranno ospiti: la Presidentessa Francesca Scazzina, l'Assessore del Comune di Parma Cristiano Casa, i docenti del corso Proff. Jutta Dierke, dell'Università di Bergen (Norvegia), Stefano Magagnoli e Davide Menozzi, dell'Università di Parma, Daniel Laven e Wilhelm Skoglund dell'Università di Ostersund (Svezia).

Ore 19 Gastronomia Sostenibile: in Italia si può.

Alle ore 19,00 l'ultimo appuntamento è con la conferenza "Gastronomia Sostenibile: in Italia si può” che spazierà tra esperienze, straordinari prodotti e tradizioni riscoperte o rinnovate del Bel Paese. Dove se non qui? Quale città, se non Parma, poteva raccogliere una tavola rotonda così autorevole e variegata?

In compagnia di Marco Furmenti, Consigliere dell'Associazione Gastronomi Professionisti, e di Giancarlo Gonizzi, Direttore dei Musei del Cibo di Parma, si parlerà di alcuni dei casi di filiera agroalimentare sostenibile più belli d'Italia. In collegamento live con Pietro Russino (Scicli RG), Daniela Bonanni (Alpago BL) e tanti altri.

Entrambe le conferenze saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del Laboratorio Aperto Parma e sul canale You Tube Città di Parma.

L’assessore al Progetto UNESCO Cristiano Casa nell'invitare la cittadinanza e gli appassionati a seguire le iniziative ha voluto sottolineare “il 18 giugno è una giornata con un alto valore simbolico per il mondo e per la nostra città, una giornata per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare la cittadinanza rispetto al ruolo chiave della Gastronomia come motore dello sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, l'alimentazione consapevole, la produzione sostenibile e la conservazione della biodiversità. La gastronomia, come espressione culturale della diversità naturale e culturale del mondo, abbraccia tutte le culture e le civiltà nel promuovere lo sviluppo sostenibile”.