Ubriaco al Parco Ducale con un cacciavite: denunciato un somalo

Ieri le forze dell'ordine di Parma hanno messo in atto importanti contromisure al degrado urbano. Con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia sono state identificate 88 persone e controllati 27 veicoli, in occasione di quattro posti di controllo predisposti nelle adiacenze del Parco Ducale.

Un cittadino somalo – trentenne– è stato identificato, perquisito e denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto a declinare le proprie generalità e porto di oggetti atti ad offendere.

L'uomo, in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, aveva avuto un alterco con un cittadino indiano seduto in una panchina del Parco Ducale, spingendolo a terra e danneggiando la sua bicicletta.

Immediatamente sono intervenuti sul posto gli operatori della Questura di Parma che provvedevano a perquisire il soggetto, trovandogli addosso un cacciavite. Nelle operazioni di polizia l’aggressore ha tenuto un atteggiamento tutt’altro che collaborativo, opponendo resistenza attiva agli Agenti. Ricostruita la dinamica il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che valuterà i profili di responsabilità penale dello stesso.