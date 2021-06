Fermato per strada con ketamina e marijuana. Droga anche a casa: denunciato 28enne

Ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, nel corso di un posto di controllo in strada Argini, hanno fermato un’auto con alla guida un 28enne residente in città. I militari, insospettiti dal nervosismo e dall’insofferenza per il controllo, procedevano alla perquisizione. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti circa 2,5 grammi di sostanza stupefacente in polvere del tipo “Ketamina” e delle sigarette artigianali contenenti “marjuana”, già confezionate. Visto il possesso dello stupefacente veniva effettuata una perquisizione presso l’abitazione dove è stata rinvenuto un contenitore di plastica contenente circa 8 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione. Condotto in caserma è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA carabinieri

droga