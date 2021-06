Gazzetta di Parma, sbarcano online 28 anni di storia

Le pagine della Gazzetta di Parma sono una cassaforte di carta che raccoglie, conserva e tramanda la storia di tutti i giorni. Sia quella che poi finirà nei libri di scuola, che le notizie della realtà locale, il panorama su cui il quotidiano più antico d'Italia riserva un'attenzione particolare. Da sempre. Grazie alla pubblicazione online dell'archivio digitale della nostra testata questo patrimonio di storia e memoria ora esce dalle pagine delle raccolte per diventare consultabile da chiunque, in modo gratuito. Bastano un collegamento a internet e un monitor (che sia quello di un computer o di uno smartphone è indifferente) per immergersi nella quotidianità di un passato che si ritrova così puntuale e vivo solo tra le pagine di un quotidiano.

L'assessorato alla Cultura del Comune, grazie all'impulso alla digitalizzazione legato a Parma 2020+21, ha proposto la pubblicazione online delle Gazzette d'epoca e il progetto ha subito incontrato il sostegno del direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e del direttore generale Pierluigi Spagoni. L'operazione ha poi beneficiato di un finanziamento della Regione, mentre i quotidiani originali utilizzati per le riprese appartengono alla Biblioteca civica e alla Gazzetta di Parma Editrice.

Un tesoro di immagini

Al momento sono state scansionate e poi messe online - sul sito archiviogazzettadiparma.medialibrary.it - tutte le Gazzette pubblicate tra il 1920 e il 1947, per un totale di 43.855 immagini suddivise in 9.833 fascicoli. Un'operazione inedita e minuziosa che rende accessibili a tutti 28 anni di giornali, pubblicati in un periodo di fondamentale e drammatica importanza per Parma e l'Italia. Questi sono infatti gli anni del fascismo, dell'entrata in guerra, della Resistenza, della nascita della Repubblica e del ritorno alla democrazia.

Certo, la storia della Gazzetta abbraccia un periodo lungo 286 anni, dato che il primo numero conosciuto è risale al 19 aprile 1735, ma la digitalizzazione di questo trentennio è solo il primo passo di un progetto molto più ampio.

A breve verrà infatti pubblicato l'archivio digitale che va dal 1902 al 1919, per arricchire quel patrimonio di memoria collettiva che appartiene a tutti i parmigiani e agli abitanti della sua provincia, da sempre il pubblico di riferimento del quotidiano.

Grandi cambiamenti

Le quasi 44mila pagine della Gazzetta digitalizzate e alla portata di tutti abbracciano un periodo di grandi cambiamenti non solo per la storia dell'Italia e del territorio, ma anche per quella della testata. Infatti, questo primo segmento contiene le Gazzette pubblicate dal gennaio 1920, - anno in cui Gontrano Molossi assunse la direzione del quotidiano fino al '27, quando morì - al 30 giugno 1928, quando uscì l'ultimo numero del quotidiano, che dal luglio dello stesso anno venne venduto sotto la testata Corriere Emiliano, fino al 7 ottobre 1941. La Gazzetta di Parma tornerà in edicola l'8 ottobre 1941, giorno della visita a Parma di Mussolini, ma fino al 1945 continuerà a riportare, prima o dopo il titolo, l’indicazione Corriere Emiliano.

L'archivio digitalizzato comprende anche la collezione del Corriere Emiliano come testata autonoma, cioè prima della fusione con la Gazzetta, dal 10 gennaio 1925 al 30 giugno 1928.

Firme prestigiose

Se durante il Ventennio fascista il giornale, come tutto il resto della stampa italiana, fu costretto a sottomettersi alle regole del regime, con la Liberazione la Gazzetta di Parma visse i suoi anni del riscatto, ospitando sulle sue pagine le firme di quelli che diventeranno personaggi di prim'ordine del giornalismo e della cultura italiana. Si va da Cesare Zavattini, che firmò il suo primo articolo nel ’26 come Zeta (e poi spesso come ZA), al critico cinematografico e letterario Pietro Bianchi, al poeta Attilio Bertolucci, che cominciò la sua collaborazione nel '27, passando da Giovanni Guareschi, che si firmava come Nino Guareschi e più spesso come Michelaccio, attivo anche come vignettista dal 1931 al 1935, agli intellettuali Gian Carlo Artoni ed Enzo Paci.

Sulla Gazzetta comparvero anche, a partire dal 1941, i racconti di un Mario Colombi Guidotti appena 19enne. Senza dimenticare Ubaldo Bertoli, giornalista e cantore delle vicende partigiane, i capiredattori Alessandro Minardi ed Egisto Corradi. La Gazzetta farà da trampolino di lancio anche a grandi inviati, appartenenti però alla generazione successiva. Un nome su tutti: Giorgio Torelli.

Memoria digitale

«Un bel pezzo di storia della Gazzetta di Parma, della città, del territorio e del giornalismo». Così il direttore del quotidiano, Claudio Rinaldi, presenta questo progetto inedito per Parma, utile sia per gli studiosi che per tutti quelli che hanno voglia di conoscere la storia della propria città. La Gazzetta di quegli anni, racconta Rinaldi, fu «salvata» da Egisto Corradi, caporedattore che, inviato a Bologna, scongiurò la chiusura del quotidiano ipotizzata dagli americani e riuscì anche a trovare, in un'Italia in cui mancava tutto, le bobine di carta per stampare il giornale.

«Il Comune - spiega l'assessore alla Cultura, Michele Guerra - ha deciso di investire nella digitalizzazione dei documenti perché anche così si rende la cultura sempre più accessibile. Questa iniziativa, che permette a tutti di consultare i numeri della Gazzetta in modo gratuito, è un'infrastruttura tecnologica a favore della storia e della memoria di Parma». Perché il passato non è mai stato così presente.

Come svolgere le ricerche Un portale semplice alla portata di tutti

Le Gazzette potranno essere sfogliate online gratuitamente e davanti a qualsiasi schermo, grazie ad immagini ad alta definizione che non faranno rimpiangere gli originali conservati in emeroteca. Ma la tecnologia utilizzata per la digitalizzazione dell'archivio del quotidiano va oltre il semplice sfogliatore, in quanto permette di cercare le parole all'interno delle pagine. Una funzione che permetterà di trovare molto più rapidamente un argomento o un nome.

Ma come si può navigare in questo mare di documenti (quasi 44mila)? Sul portale, all'indirizzo https://archiviogazzettadiparma.medialibrary.it/, è possibile registrarsi e l’accesso tramite autenticazione permette di salvare i risultati delle proprie ricerche.

Tutti i numeri della Gazzetta sono stati trattati con tecnologia Ocr e questo significa che le parole del testo sono state convertite partendo dalle immagini in formato testo e risultano così ricercabili. Nel campo principale di ricerca è possibile inserire la parola (o le parole) da cercare, ed è possibile eseguire un ordinamento dei risultati per data oppure utilizzare il menu a sinistra per selezionare i risultati di una singola annata.

In «ricerca avanzata» posso usare più filtri contemporaneamente ad esempio, per escludere fra i risultati della ricerca le pagine del Corriere Emiliano o quelle della Gazzetta. Per ricercare un giorno preciso bisogna impostare, in «ricerca avanzata», i due campi data con lo stesso valore.

Se viene eseguito l’accesso con le proprie credenziali si possono salvare i risultati interessanti in una lista, selezionando il link con la data desiderata. A questo punto si seleziona «aggiungi a una lista», scegliendo «nuova lista» o «lista esistente».

È possibile infine, sempre dopo aver eseguito l’accesso, salvare i risultati in modo molto efficace costruendo «storie» che presentano, in una sequenza di slide, direttamente gli articoli, accompagnati dal testo descrittivo per ciascuna slide. Le storie sono associate a un permalink e possono quindi essere liberamente usate al di fuori del sito.

r.c.