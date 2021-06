Tentano un furto all'Esselunga: denunciati due addetti alle pulizie

Sono sempre più frequenti gli interventi di polizia che nascono dalla costante collaborazione con la Guardie Giurate. Queste ultime fungono da sentinelle di fatti penalmente rilevanti e consentono agli agenti di polizia di intervenire prima ancora che i reati si consumino.

L’ipotesi classica è quella del furto al supermercato. La tecnologia mette a disposizione delle guardie particolari giurate nuove forme di controllo e sorveglianza, capaci di tracciare tutti i movimenti anomali che si verificano all’interno del loro luogo di lavoro. È quanto avvenuto ieri presso l’Esselunga di via Emilia est. Alle 22 e 50, due addetti alle pulizie ivoriani, durante le operazioni di sanificazione del supermercato, hanno nascosto all’interno del macchinario lavapavimenti beni da loro rubati, per il valore complessivo di 221,57 euro.

Alcolici, frutti, latticini e generi di ogni tipo sono stati nascosti all’interno del macchinario con cui lavoravano e poi depositati nel loro spogliatoio, in attesa di trasportarli a fine turno a casa. Queste operazioni, tuttavia, non sono passate inosservate. L’addetto alla sicurezza, infatti, ha seguito ogni movimento sospetto, controllando i soggetti fino al momento in cui – dopo aver finito di lavorare – cercavano di uscire impunemente dal supermercato.

Proprio in quel frangente è sopraggiunta una volante della Questura di Parma. Gli agenti, dopo aver individuato i presunti colpevoli, hanno proceduto alla perquisizione degli stessi, estesa anche al loro spogliatoio.Dopo avergli trovato addosso i generi alimentari di cui supra, i due ivoriani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.