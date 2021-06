Fermati con l'auto di lusso, in tre scappano: uno bloccato. Pronti al colpo?

Ieri sera alle 21 e 55, in via Irnerio (laterale di via Parigi) sono stati fermati tre stranieri dagli agenti del' Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Parma. Erano a bordo di un’auto di lusso, mentre procedevano a bassa velocità. Le circostanze hanno messo in allarme i poliziotti, che hanno fermato la vettura.

Due dei tre occupanti sono scappati verso via Parigi, mentre il conducente – un moldavo pregiudicato di 29 anni - dopo una breve fuga è stato bloccato. In questo frangente – sperando di non essere visto - il 29enne ha buttato uno zaino nero all’interno di un cortile di un condominio di via Irnerio. Sacchetto subito recuperato dai poliziotti. Dentro sono stati trovati oggetti da scasso, tra cui un piede di porco, un cacciavite, una torcia e dei guanti da lavoro. Oggetti tutti sequestrati e consegnati all’Autorità Giudiziaria, che procederà nei confronti del moldavo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.