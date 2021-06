Frecciarossa Roma-Parma, da oggi tante «serate no»: sospeso per lavori lungo la linea - Il calendario

Per diversi fine settimana, a partire da oggi, il treno Frecciarossa che parte da Roma alle 19.50 e arriva a Parma alle 23.12 non si effettuerà sia il sabato che la domenica. Ecco i giorni di sospensione del servizio: 19-20-26-27 giugno e 10-11-17-18-24-25 luglio. Dal 9 al 29 agosto, poi, questo treno sarà sospeso tutti i giorni.

Le sospensioni in giugno e luglio sono dovute a lavori di potenziamento delle infrastrutture; in agosto, invece, a lavori in una galleria di interconnessione e a un ponte ferroviario. Nessuna sospensione è prevista per il Frecciarossa per Roma che parte dalla nostra stazione alle 7.05, che continuerà ad essere effettuato tutti i giorni, con arrivo alle 10.35 a Roma Termini.