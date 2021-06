Consiglio comunale, Cavo Galasso, pista ciclabile di via Argini: la giunta risponde

Al momento non è in previsione, per mancanza di fondi, la realizzazione del collegamento fra le piste ciclabili esistenti di via Argini e di via Pastrengo, di recente costruzione. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Tiziana Benassi rispondendo a Giuseppe Massari che chiedeva di mettere in sicurezza i ciclisti che si dirigono verso la città oltre a una migliore manutenzione della pista di strada Argini “cui manca il collegamento proprio in un tratto pericoloso come quello prima e dopo la rotatoria della tangenziale “ e di è detto insoddisfatto per il no “perché questa è una priorità molto maggiore di altre in cui sono previsti interventi”.

I lavori per il ponticello sul cavo Galasso di via Vallazza, chiuso da inizio aprile, partiranno a luglio e si concluderanno entro l’inizio di Cibus, a fine agosto. Lo ha detto l’assessore Alinovi in risposta a Giuseppe Massari (Parma protagonista) che sottolineava i gravi disagi provocati ai residenti di Baganzola. Alinovi ha anche ricordato che i lavori effettuati lo scorso anno dal Comune non riguardavano lo stesso ponticello ma quello sul canale Battibue che è adiacente. Entrambi i ponticelli nei prossimi anni saranno poi sostituiti grazie alla realizzazione di una cassa di espansione per i due canali che dovrà essere realizzata dal Consorzio di bonifica ma che è ancora in fase di avvio di procedura.

Michele Ziveri resterà alla guida di Infomobility come amministratore unico fino al 2023. La nomina è stata comunicata ieri in consiglio comunale insieme a quelle per i Cda e collegi sindacali di Tep e Smtp. Per la Trp il Comune ha indicato per il Cda il presidente uscente Roberto Prada e l’avvocato Fulvio Villa, mentre tra i revisori ci sono Paolo Pavarani e Sara Magnani membri effettivi e Elisa Moschini supplente. Per Smtp nel Cda andrà Eugenia Monegatti, mentre Giuliano Chiari sarà revisore effettivo e Elisa Zanichelli supplente.

“Le primarie di Bologna e Roma, col successo di partecipazione e di candidature con programmi anche diversi che si sono confrontati, rappresentano un successo personale del segretario Letta che le ha volute e rappresentano un modello che dovrebbe essere seguito anche a Parma per evitare scelte prese nel chiuso di stanze con o senza aria condizionata come avviene per il centrodestra è come non dovrebbe invece avvenire per il centrosinistra “. Così si è espresso in consiglio il capogruppo Pd Lavagetto con evidente riferimento alla possibile alleanza fra Pd e Effetto Parma per le comunali 2022.

In città ci sono 40 aree cani a macchia di leopardo di cui due nel quartiere Montanara entrambe nella stessa zona del quartiere. Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a Giuseppe Massari che lamentava la mancanza del servizio nei parchi Vezzani e Montermini. Alinovi ha detto che per il Montermini non se ravvisa la necessità vista la vicinanza con altre aree verdi, mentre per il Vezzani si farà una valutazione, anche se al momento non è prevista la disponibilità di fondi sull’istituzione . Sempre oggi, dopo che Freddi (Misto) ha annunciato l’attivazione della raccolta firme del referendum sull’eutanasia, chiedendo la collaborazione di tutti i consiglieri per l’autentica delle firme stesse, il sindaco Pizzarotti ha annunciato di essere favorevole a titolo personale al referendum, preannunciando la massima collaborazione istituzionale per la raccolta firme



Il Comune sta completando le procedure per riceverete in donazione dall’associazione Manifattura urbana il ModuloEco che si trova nel parco di via Mordacci e che da un anno e mezzo è in stato di armi abbandono. L’annuncio è arrivato dal sindaco Pizzarotti, non senza qualche spunto polemico verso l’associazione, in risposta a un’ interrogazione di Jacopozzi (Pd) che ha lamentato lo “scarso colloquio” del Comune verso l’associazione ma dicendosi soddisfatta della scelta fatta.