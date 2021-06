Controlli anti-droga: denunciati due spacciatori e segnalati sette giovanissimi consumatori

Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma per prevenire e reprimere lo spaccio di droga.

Ieri diverse pattuglie hanno perlustrato le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

Al termine sono state identificate oltre 40 persone, sequestrati diversi dosi di sostanza stupefacente, hashish, marijuana, ma anche droghe pesanti come ketamina e crack.

Denunciati alla Procura per detenzione di stupefacente a fini spaccio due uomini e segnalati alla Prefettura, quali assuntori, 7 giovani.

In particolare, i denunciati sono un cittadino gambiano 26enne controllato in prossimità della stazione ferroviaria e trovato in possesso di svariate dosi di hashish, ed un italiano di 28 anni controllato in Strada Baganzola, che aveva con sè marijuana e ketamina, la famigerata “droga dello stupro”.

I consumatori segnalati alla Prefettura, trovati in possesso di ulteriori dosi di hashish e crack per uso personale, risultano essere tutti giovanissimi.