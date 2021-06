Sequestrarono anziana in casa per rapina, tre arresti (anche grazie al Ris di Parma)

Hanno imbavagliato, bendato, picchiato e sequestrato in casa una anziana signora per rubarle alcuni orologi di lusso e collane in perle, oro e argento: i carabinieri hanno arrestano tre banditi per la violenta rapina avvenuta lo scorso 15 ottobre nel centro di Torino.

Sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza pubblica e privata del quartiere, l’analisi del traffico telefonico e gli accertamenti tecnico-scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Parma sul materiale sequestrato. A dare l’allarme, dopo essersi liberata, era stata la stessa anziana rapinata, una 74enne, che i rapinatori avevano chiuso in bagno, al buio, dopo averla imbavagliata e legata mani, gambe e piedi. In ospedale, la donna era stata medicata e dimessa con una prognosi di 14 giorni per contusioni varie su tutto il corpo.

Le indagini, condotte tra l’ottobre scorso e il mese di giugno, sono state coordinate dal Gruppo criminalità organizzata comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei tre, emessa dal gip, è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo.

