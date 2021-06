Colpo notturno nel negozio di telefonia. Il titolare pakistano: «Non mi arrendo»

Raid notturno dei ladri in un negozio di telefonia di via D'Azeglio. Oltre al danno economico, c'è anche tanta amarezza. Quasi che il suo sogno fosse stato interrotto. Tahir Mehmood è arrivato in Italia da una quindicina d'anni dal Pakistan e da dieci si è trasferito a Parma. Qui ha lavorato duramente e con grandi sacrifici da pochi giorni ha aperto in via D'Azeglio l'Info Tech Mobiles, negozio di telefonia specializzato nella vendita, assistenza e riparazione di apparecchi nuovi e usati.

L'altra notte, i ladri hanno prima provato a forzare la porta d'ingresso del suo negozio, danneggiandola ma non riuscendo a farcela. Poi, evidentemente, si sono resi conto che la porta del condominio a fianco, il cui ingresso comunica con il negozio, come ha spiegato lo stesso Tahir, «da tempo non si chiudeva bene». Ai malviventi probabilmente è bastata una spinta e, una volta dentro, dopo aver rotto il lucchetto di una porticina che comunica con il negozio, sono penetrati all'interno. Facendo, tra soldi in contanti, telefonini e auricolari, un bottino da circa tremila euro, a cui andrà aggiunta anche la riparazione della porta d'ingresso e di quella del retro.

Tahir, a cui non è rimasto altro da fare che avvertire la polizia, è molto amareggiato ma, comunque, non si abbatte.

«Diciamo - esclama con un mezzo sorriso - che siamo partiti male. Ma io non mi arrendo». Aprire questo negozio nel cuore dell'Oltretorrente era un suo sogno. «Per riuscirci ho risparmiato e fatto sacrifici - aggiunge - e vedere che il frutto del tuo lavoro ti viene portato via, fa molto male».

Tahir pensa già a risollevarsi. «Nella sfortuna mi è anche andata bene - guarda avanti -. Almeno dentro il negozio non hanno rotto niente».

Insomma, è già pronto a ripartire.

«Installerò le telecamere - conclude Tahir -, farò riparare ciò che è stato danneggiato e mi ributterò nel lavoro». Quest'ultima cosa, in realtà, non ha mai smesso di farla. Sorridente, gentile e professionale. Perché il suo sogno non può essere infranto da qualche ladro da strapazzo. M.Cep.