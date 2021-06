Si tuffano nel Po a Boretto, un morto e un disperso

Uno è stato recuperato cadavere, mentre un altro è ancora disperso nelle acque del Po. A Boretto (Reggio Emilia) sono in corso ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Un gruppo di cinque-sei persone si trovava allo 'spiaggionè, per una grigliata. A un certo punto un romeno 58enne è sceso in acqua, a quanto pare per recuperare una canna da pesca finita a 20 metri dalla riva, ma è andato in difficoltà, per la corrente. Più tardi è stato recuperato, ma era già morto. Per aiutarlo si erano tuffati in due: uno è rientrato a riva e si è messo in salvo, l’altro, un 32enne anche lui romeno, è disperso. (ANSA).

