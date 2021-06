No del Comune alla rassegna cinematografica di Solares

"Il Comune ha dato parere negativo a Fondazione Solares sulla rassegna cinematografica che è stata organizzata senza coinvolgerci. Inoltre anche la nomina del direttore artistico non è stata in alcun modo concordata e preannunciata e di conseguenza l’assessore Guerra ha rifiutato di incontrarli vista la scortesia istituzionale commessa. Allo stesso modo per la nomina dei revisori dei conti al Comune non è stato chiesto alcun nome e di fatto i rapporti con Il Teatro e la Fondazione non sono in alcun modo stati ripristinati”. Con queste parole in risposta alla consigliera Roberti il sindaco Pizzarotti ha sancito di fatto la rottura quasi totale ancora esistente fra Comune e Fondazione Solares Teatro delle Briciole.

Sono 3.976 i percettori del reddito di cittadinanza a Parma

Sono 3.976 i percettori del reddito di cittadinanza nel comune di Parma, di cui 2.578 in carico ai servizi sociali e 1.388 del Centro per l’impiego. Le domande erano state 5.527 e 1.147 sono state bocciate mentre 404 sono ancora in valutazione. Causa Covid finora però, ha ricordato l’assessore Rossi , sono stati attivati da fine 2019 solo 11 Progetti utili di comunità ma è in arrivo un bando che entro fine anno attiverà alcune centinaia di progetti. Cavandoli (Lega) si è detta insoddisfatta dell’operato del Comune e ha invitato a fare in fretta per attivarli