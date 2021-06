Notte dei Saldi 2021: sabato 3 luglio i negozi del centro restano aperti fino alle 24

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, che ne ha imposto la cancellazione lo scorso anno, torna, sabato 3 luglio, la nona edizione della Notte dei Saldi: l’immancabile appuntamento estivo di shopping in città, organizzato dal gruppo Federmoda Parma, aderente ad Ascom, che, in occasione del primo giorno di saldi, propone un’apertura serale straordinaria fino alle ore 24.00, per tutti i negozi aderenti del centro storico e dell’Oltretorrente.

“L’iniziativa è aperta a tutte le attività – afferma Filippo Guarnieri, presidente Federmoda Parma - la serata è infatti occasione per tutti sia per presentare al pubblico le proprie novità e favorire lo shopping cittadino, sia come segnale di accoglienza da parte della città ai suoi cittadini e ai primi turisti che fortunatamente stanno cominciando a tornare sul territorio. Quest’anno l’iniziativa assume quindi un valore particolare – aggiunge - vogliamo ´celebrare` non solo il tanto atteso avvio dei saldi, ma soprattutto il rientro all’auspicata normalità, nella speranza di poter lasciar presto e definitivamente alle spalle l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi 18 mesi”.

“Con nostro grande orgoglio – conclude Guarnieri – la Notte dei Saldi è stata inoltre riconosciuta come esempio positivo dalle altre realtà cittadine dell’Emilia Romagna e da Confcommercio regionale che quest’anno organizzerà, in concomitanza, aperture straordinarie su tutto il territorio. Una sorta di ´festa` della ripartenza, mantenendo sempre alta l’attenzione verso ogni precauzione, ma con un ritrovato spirito di fiducia e positività”.