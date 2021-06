Prima ruba un sellino, poi una bici con cui tenta la fuga: arrestato

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, e in particolare furti, rapine e spaccio.

Ieri, diverse le pattuglie che hanno perlustrato le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi ed alcune piazze del centro. In serata i Carabinieri del Radiomobile, transitando in Via Toschi, sono stati avvicinati da un cittadino che indicava un uomo che si stava allontanando in direzione della stazione subito dopo aver rubato una bicicletta forzandone la catena di sicurezza. La pattuglia dell’Arma ha raggiunto e fermava il ladro recuperando la refurtiva.

A seguito di successivi accertamenti si è appurato che l'uomo - un 30enne magrebino, già gravato da numerosi precedenti - aveva anche preso un sellino da un’altra bicicletta parcheggiata nella vicinanze. E' stato arrestato in flagranza di reato e messo ai domiciliari in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.