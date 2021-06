8 luglio: via alle immatricolazioni all'Università. Per 9 corsi, ordine cronologico e voto di maturità

È tutto pronto all’Università di Parma per l’avvio delle immatricolazioni 2021-2022, che si aprono giovedì 8 luglio, come sempre on line, per i corsi a numero programmato locale che adottano una selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità e per i corsi a libero accesso. Ancora più ampia l’offerta formativa, che propone 96 corsi complessivi:

42 Corsi di Laurea – 3 anni

7 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 Corsi di Laurea Magistrale – 2 anni

Al debutto anche quattro nuovi Corsi (due triennali, uno magistrale a ciclo unico e uno magistrale) in quattro ambiti diversi e con diverse modalità di accesso:

Design Sostenibile per il Sistema Alimentare (LT - Corso interateneo con il Politecnico di Torino) – A numero programmato locale con test selettivo

Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs (LM – Corso internazionale erogato in inglese in modalità blended) – A libero accesso

Medicine and Surgery (LMCU – Corso con sede a Piacenza, erogato in inglese) – A numero programmato nazionale con test di accesso

Scienza dei Materiali (LT) – A libero accesso

Nel complesso sono 96 i Corsi offerti dall’Università di Parma, con diverse tipologie di accesso:

61 Corsi a libero accesso: accettazione delle domande dall’8 luglio alle 18 fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

9 Corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità.



Queste le fasce orarie per le aperture immatricolazioni l’8 luglio: Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili 50), dalle 9. Biotecnologie (LT, ammissibili 110), dalle 10. Biologia (LT, ammissibili 199), dalle 12. Chimica (LT, ammissibili 144), dalle 11. Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, ammissibili 251) dalle 13. Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, ammissibili 188) dalle 14. Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, ammissibili 133), dalle 15.Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili 133), dalle 16. Farmacia (LMCU, ammissibili 179), dalle 17.

15 Corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: Architettura Rigenerazione Sostenibilità (data test 29 luglio, 123 posti), Medicina e Chirurgia (test 3 settembre, posti a disposizione 260 in attesa di conferma ministeriale), Medicina Veterinaria (test 1° settembre, posti a disposizione 65 in attesa di conferma ministeriale), Odontoiatria e Protesi Dentaria (test 3 settembre, posti a disposizione 30 in attesa di conferma ministeriale), Medicine and Surgery (test 9 settembre, posti a disposizione 100 in attesa di conferma ministeriale) più i 10 Corsi delle Professioni sanitarie (test il 7 settembre per i triennali, il 29 ottobre per la magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche). Per Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria e Protesi Dentaria domande di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly dal 30 giugno al 22 luglio entro le 15 e perfezionamento dell’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma (il bando con le indicazioni di dettaglio uscirà nei prossimi giorni). Per Architettura Rigenerazione Sostenibilità iscrizioni alla prova di ammissione dalle 9 del 28 giugno alle 12 del 26 luglio. Per Medicine and Surgery è atteso un bando ministeriale ad hoc. Per i corsi delle Professioni sanitarie il bando con le indicazioni di dettaglio uscirà nei prossimi giorni.

3 Corsi a numero programmato locale con selezione per titoli: Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale (133 posti, prima sessione di domande di iscrizione dall’8 luglio ore 9 al 30 luglio ore 12, seconda sessione dal 6 settembre ore 9 al 30 settembre ore 12), Scienze e Tecnologie Alimentari (108 posti, iscrizioni dal 1° luglio ore 9 al 27 luglio ore 12) e Trade e Consumer Marketing (149 posti, prima sessione di domande di iscrizione dal 29 giugno ore 12 al 6 luglio ore 12, seconda sessione dal 10 settembre ore 12 al 17 settembre ore 12).

1 Corso a numero programmato locale con test: Corso di Laurea in Design Sostenibile per il Sistema Alimentare (data test 16 luglio, 100 posti disponibili, iscrizioni al test dal 21 giugno ore 9 al 12 luglio ore 12; se non saranno coperti i posti, sono previste altre date per il test)

1 Corso a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione degli studenti in possesso della laurea di primo livello nelle classi L-2, L-3 e L/SNT03: Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (70 posti, iscrizioni dall’8 luglio ore 18 al 30 luglio ore 12)

6 Corsi interateneo con sedi amministrative presso altre Università, alcuni a libero accesso e alcuni a numero programmato locale (è necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate): Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche.

CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario. Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così la fase successiva, che prenderà avvio l’8 luglio con orari scaglionati durante la giornata per i diversi corsi di studio. La registrazione anticipata è utile naturalmente per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima dell’8 luglio fa risparmiare comunque tempo all’atto dell’immatricolazione) ma lo è in modo particolare per i corsi in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il “fattore tempo” è molto importante: se si ottengono già ora le credenziali individuali, l'8 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione. Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni. Prima dell’8 luglio è possibile registrarsi con credenziali SPID e senza credenziali SPID. Ma l’8 luglio, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni, l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi quel giorno non sarà attivo.

ATTIVO DAL 1° LUGLIO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Dal 1° luglio al 30 ottobre è disponibile, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza per i futuri studenti realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Anche quest’anno il personale è presente per fornire le indicazioni e il materiale cartaceo illustrativo necessari a soddisfare le esigenze informative di tutti i visitatori.

IL 6 LUGLIO L’INFODAY – DALLA MATURITÀ ALL’UNIVERSITÀ

Martedì 6 luglio dalle 9 alle 16 torna l’ormai tradizionale giornata di Orientamento estivo dell’Università di Parma Infoday - Dalla Maturità all’Università (https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/infoday-3/), anche quest’anno on line, con desk virtuali sui 96 corsi di studio e su molti servizi offerti dall’Ateneo agli studenti. Sarà possibile incontrare i docenti dell’Università di Parma che saranno presenti sul portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it per rispondere in diretta alle domande di futuri studenti e famiglie sulle caratteristiche e le novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico. Per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico sarà infatti attivo un desk virtuale cui sarà possibile accedere in diverse fasce orarie. Ai desk virtuali docenti e tutor presenteranno brevemente i corsi e risponderanno in diretta alle domande, integrando e approfondendo tutte le informazioni già presenti sul portale. Per tutta la giornata saranno disponibili anche i desk virtuali di molti servizi di Ateneo.