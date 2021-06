Comune, rottura totale con Solares

«La Fondazione Solares ha organizzato la rassegna cinematografica estiva nonostante il nostro parere contrario, espresso in maniera chiara agli esponenti della Fondazione dall'assessore Guerra». Sono parole scandite con tranquillità, quelle pronunciate ieri dal sindaco Federico Pizzarotti in risposta a un'interrogazione di Roberta Roberti (Misto), ma che sanciscono la profondità della rottura tra i vertici della Fondazione che cura anche la programmazione del Teatro delle Briciole e di cui lo stesso sindaco un anno fa aveva chiesto senza esito le dimissioni.



«Per quanto riguarda questa manifestazione - ha detto il sindaco - è stata organizzata senza il nostro consenso e senza nessun tipo di contributo, visto che va a sovrapporsi ad altre rassegne che sosteniamo». Pizzarotti ha anche rincarato la dose e, sempre rispondendo alla Roberti, ha detto che «la nomina del nuovo direttore artistico non è stata in alcun modo condivisa con noi e lo abbiamo saputo solo a cose fatte. Per questo, vista la scortesia istituzionale, l'assessore Guerra si è rifiutato di incontrare il nuovo direttore artistico che aveva fatto una richiesta in questo senso. Inoltre, anche per quanto riguarda la nomina dei revisori dei conti, uno dei quali spetta al Comune, non siamo stati interpellati e abbiamo saputo dei nomi solo dopo la scelta da parte dei vertici». Una rottura netta, dunque, che ha spinto la Roberti a dire che «si tratta di una situazione che pone seri dubbi sul futuro del Teatro delle Briciole»

g.l.z.