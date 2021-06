Inaugura la mostra scientifica “Pop Microscopy”, viaggio dai laboratori alla pop art

Giovedì 1° luglio, a conclusione del XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata (SIBPA), si inaugura alle 17 nella Sala delle Colonne della Sede Centrale dell’Ateneo (via Università 12), la mostra scientifica POP Microscopy, alla presenza di Cristiano Viappiani, docente dell’Università di Parma e Presidente della SIBPA e di Alberto Diaspro, in collegamento via Skype dall’Istituto Italiano di Tecnologia - IIT.

L’esposizione, a cura di Claudia Diaspro in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e con il supporto tecnico scientifico dei fisici Alberto Diaspro e Paolo Bianchini, è inserita nel programma “Facciamo Conoscenza: l’Università per Parma 2020-21”.

Già ospitata a Parma nel 2015 nell’ambito della mostra “Luce!”, organizzata dall’Ateneo a Palazzo del Governatore in occasione delle celebrazioni dell’Anno internazionale della Luce, riunisce una ventina di immagini scientifiche realizzate al microscopio ottico da premi Nobel e scienziati di fama internazionale.

Le foto costituiscono la sintesi di una complessa interazione tra la luce e la materia vivente: sotto certe condizioni possono permettere di comprendere i meccanismi che influenzano i nostri stati normali o patologici ma, dissociate dalla loro valenza scientifica, si presentano come opere d’arte astratta con vere e proprie esplosioni di colore e trame e intrecci arditi di bellezza singolare.

Scopo della mostra è attirare l'attenzione sulla ricerca anche da parte dei non addetti ai lavori. I dati scientifici, per quanto complicati, quando vengono presentati attraverso immagini così suggestive sollecitano la fantasia dei visitatori a “interpretare” le immagini secondo il proprio gusto: una sorta di viaggio dai laboratori scientifici alla pop art.

La mostra, ad accesso libero, è visitabile fino al 23 luglio e si svolge nel rispetto della normativa anti-Covid. È aperta dalle 8 alle 19, chiusa il sabato e nei giorni festivi.