Svoltare, multa salata: «Coop inadempiente»

Nell'oggetto della determina dirigenziale, scritta in perfetto stile burocratese, il nome Svoltare non compare, ma è alla cooperativa sociale diventata famosa per l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il suo dominus, Simone Strozzi, che fa riferimento la parte più minacciosa - e comprensibile - dell'atto comunale: «riscontro inadempimento contrattuale, applicazione penali e relativo accertamento».



In parole povere, l'amministrazione comunale ha deciso di elevare una multa salata, pari a 3.300 euro, nei confronti di Svoltare in quanto la cooperativa non avrebbe rispettato alcuni obblighi contrattuali relativi ad un progetto di accoglienza e inclusione riservato agli indigenti, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali insieme a un piano riservato ai senza dimora e agli adulti in stato di grave emarginazione.

A ottobre 2017 un decreto approvava le proposte di intervento presentate dalle Regioni, compreso l'elenco spedito dall'Emilia Romagna.



A Parma, per il biennio 2018-19, venivano assegnati 411.684 euro, a cui erano aggiunti, in seconda battuta, oltre 268mila euro per il 2020. Il 7 febbraio 2020 il Comune, in qualità di «attuatore delle azioni territoriali a favore della popolazione adulta in stato di grave emarginazione», aggiudicava il servizio a Svoltare, ma la cooperativa non avrebbe mai rendicontato alcune spese relative agli indigenti. Da qui la decisione dell'amministrazione di addebitare «una penale pari ad euro 3.300,00 per accertato inadempimento durante l’esecuzione del contratto». Nel caso in cui la cooperativa non pagasse, il Comune ha già pronto il piano B: rifarsi sulla polizza fidejussoria rilasciata da Sace Bt. Motivo? Se l'ente non rendiconta alla Regione le spese sostenute mette a rischio un finanziamento di oltre 114mila euro per il pacchetto di aiuti agli indigenti. Mica bruscolini.

