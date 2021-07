Non ha il biglietto e spintona i verificatori per fuggire: bloccato e denunciato

Ieri, un ventiquattrenne senegalese è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale per rifiuto di dare di indicazioni sulla propria identità, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è accaduto a bordo di un bus della Tep, dove il giovane è stato sorpreso senza il biglietto. Saliti due verificatori, gli è stato chiesto – era anche senza mascherina - di esibire il titolo di viaggio. Cercando di guadagnarsi la fuga, il 24enne ha spinto violentemente i due controllori e ha tentato di azionare il sigillo di sicurezza che avrebbe fatto aprire le portiere del bus.

Tuttavia, l’autista ha bloccato le vie di uscita, impedendogli di scappare A questo punto sono giunte sul posto le Volanti che hanno identificato l'uomo tranquillizzando i presenti. Ottenute le generalità, i verificatori lo hanno sanzionato per i danni causati al mezzo e per la mancanza del biglietto di viaggio. In parallelo, gli agenti hanno provveduto all’elezione di domicilio del senegalese, e denunciato.