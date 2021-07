I giovedì di luglio? Al parco del Naviglio con le animazioni territoriali

Cinque pomeriggi speciali nel mese di luglio animeranno il Parco del Naviglio con un ciclo di animazioni territoriali, realizzate dalle equipe educative del Centro Giovani “La scuola del Fare” e del Progetto di “Educativa di Strada”.

Le attività s’inseriscono nel progetto ParcOfficina di Comunità, proposto dal Comune di Parma e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando Partecipazione 2020 e dedicato al Parco del Naviglio.

Le attività, a cura della cooperativa Gruppo Scuola, si collocano all’interno del percorso di rigenerazione partecipata del Parco stesso, in collaborazione con realtà associative e culturali del quartiere e del territorio e spaziano dalla musica ai giochi, dalla danza ai laboratori creativi.

"Un bel programma che darà la possibilità di vivere il parco ai ragazzi e alle ragazze che già lo frequentano in maniera vivace per buona parte dell'estate" dice l'Assessora alla Partecipazione Nicoletta Paci "di rivivere la socialità e il fare insieme. La rassegna al Parco del Naviglio è anche uno dei possibili esiti concreti delle politiche attive sul territorio per creare attività e occasioni che siano espressione di talenti, saperi e competenze di associazioni e realtà locali, in modo di rafforzare la loro presenza e la loro vicinanza alle persone che li vivono".

Le attività si concentreranno nella zona del campetto da basket e da calcetto, saranno gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia giovanile.

Nei pomeriggi dell’8 e del 22 vedranno l’esibizione di GABRIELE POLLINA, percussionista e polistrumentista, che si esibirà con l’handpan, mentre il 15 vedrà coinvolta l’associazione TANGRAM che proporrà un laboratorio di creatività urbana e la compagnia “ARTEMIS DANZA” che si produrrà in diverse esibizioni con i propri artisti.



Nei pomeriggi del 1° e del 29 saranno proposte attività ludico sportive rivolte ai giovani frequentatori del parco.

In caso di maltempo le attività saranno spostate presso gli spazi del Centro Giovani “La Scuola del Fare” c/o Casa nel Parco, in Via Naviglio Alto, 4/1, Parma, nei limiti di capienza consentiti dalle restrizioni vigenti in materia Covid.

CALENDARIO

1 luglio, dalle 17 alle 19: Spazio ludico e attività sportive

8 luglio, dalle 17 alle 19: Concerto con Handpan di Gabriele Pollina

15 luglio, dalle 17 alle 19: Laboratorio creativo con TANGRAM e esibizioni di danza con ARTEMIS DANZA

22 luglio, dalle 17 alle 19: Concerto con Handpan di Gabriele Pollina

29 luglio, dalle 17 alle 19: Spazio ludico e attività sportive