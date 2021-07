Il luglio di San Francesco del Prato: incontri, musica e visite guidate

Le visite guidate alla scoperta di San Francesco del Prato di Parma proseguiranno per tutti i weekend di luglio. Grazie al supporto dei volontari, continua infatti la possibilità di conoscere la storia della chiesa rinata ed ammirarne la bellezza degli affreschi. Ingresso a offerta libera, con durata di mezz’ora (sabato: 10-13; 17-20 – domenica: 17-20). Non serve prenotare.

Quello di luglio, però, sarà anche e soprattutto un mese all’insegna della musica, con artisti di fama internazionale.

Domenica 4 luglio, alle ore 21.15 si terrà il concerto con il famoso violoncellista cremonese Giovanni Gnocchi (solista in contesti prestigiosi, da Hong Kong alla Wiener Konzerthaus), accompagnato dall’Orchestra “I Musici di Parma”.

Musiche di D. Shostakovich e F. Schubert. Posti disponibili 190 con prenotazione.

Per prenotazioni: segreteria@imusicidiparma.it

Domenica 18 luglio, alle ore 21.15 sarà invece il turno di Andrea Lucchi con “I Musici di Parma”, che si esibiranno nel Cortile d’Onore della Casa della Musica. Musiche di di F. Haendel, E. Garner, A. Nestico e L. Morgan.

Per informazioni: infopoint@lacasadellamusica.it

Giovedì 22 luglio, alle ore 21.15, sempre con sfondo acustico della Chiesa di San Francesco del Prato, e con l'accompagnamento de “I Musici di Parma”, concerto dell’artista lirico Marco Spotti, con musiche di G. Verdi.

Posti disponibili 190 con prenotazione.

Per prenotazioni: segreteria@imusicidiparma.it

Infine, mercoledì 28 luglio, sempre alla 21.15 nel Cortile d’Onore della Casa della Musica, sarà la volta de Les Brasseurs Quintet. Musiche di P. Dukas, M. Mussorgsky, G. Verdi, G. Bizet, G. Rossini.

Per informazioni: infopoint@lacasadellamusica.it

Alle 20.45 di sabato 10 luglio, l'ultimo appuntamento del ciclo “Libertà va cercando – Dante incontra San Francesco del Prato”: “Dante Suite - Purgatorio” reading per parole e musica dedicato a Dante Alighieri. Lo spettacolo è un viaggio tra alcune delle opere del Sommo Poeta. L’attrice Maria Antonietta Centoducati accompagna lo spettatore in un percorso tra le suggestioni dei versi tratti dalle Rime, dalla Vita Nova e da alcuni passi celebri della Divina Commedia, alcuni dei quali sottolineati da musiche medievali eseguiti all’arpa. Il soprano Annalisa Ferrarini, accompagnata dalle note dall’arpa di Carla They, interpreta brani del repertorio musicale di F.P. Tosti.

Ingresso ad offerta fino ad esaurimento posti (max. 200).

Per maggiori informazioni: visite@sanfrancescodelprato.it

Non mancheranno anche in questo mese occasioni di incontro e riflessione: nel weekend del 24 e 25 luglio “Come Pellegrini e Forestieri”, prende spunto dalle parole di San Francesco d’Assisi, per offrire due fine settimana di incontri, concerti, visite guidate e camminate, per raccontare l’esperienza sulle grandi vie di pellegrinaggio, in particolare sul Cammino di Santiago.

Sabato 24 luglio si potrà trascorrere una mattinata nei panni dei pellegrini romei, lungo la via Francigena, accompagnati dai frati minori conventuali di San Francesco del Prato. La camminata di circa 15 km, dura 6 ore con soste. Partenza dalla Chiesa di San Pietro Apostolo a Costamezzana di Noceto (PR) alle ore 6.30.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 luglio, via mail visite@sanfrancescodelprato.it (massimo 20 partecipanti).

Alle 20.30 a San Francesco del Prato l’inaugurazione dell’affresco restaurato di San Giacomo e alle ore 21 si terrà il concerto “Così è germinato questo fiore” del Coro Giovanile Italiano, evento organizzato da A.E.R.CO-Associazione Emiliano Romagnola Cori, in occasione della rassegna “Voce nei Chiostri 2021”.

Sabato 31 luglio alle 21 a San Francesco del Prato: “Del pellegrinar narrando: dal Cammino di Santiago verso il cammino della vita” dialogo a due voci sul Cammino di Santiago con Monsignor Paolo Giulietti Arcivescovo di Lucca, già assistente spirituale della Confraternita di San Jacopo di Compostella, e Monica d’Atti Priore dell’Emilia-Romagna.

In entrambi i fine settimana, dedicato a chi non può camminare si potrà effettuare un altro tipo di “cammino” all’interno della Chiesa per conoscere l’esperienza e la storia dei pellegrinaggi. I volontari di San Francesco del Prato racconteranno la storia degli itinerari di fede, i profili dei pellegrini del medioevo, focus sulla città di Parma e l’esperienza di San Francesco.

Partecipazione gratuita previa prenotazione via mail visite@sanfrancescodelprato.it (gruppi di massimo 25 persone).

Il programma completo con gli appuntamenti è costantemente aggiornato e disponibile sul sito www.sanfrancescodelprato.it