Via Garibaldi, inseguito da due uomini che puntano al cellulare: lo salva l'arrivo dei carabinieri

Un'altra giornata di controlli da parte della Compagnia Carabinieri di Parma.

Complessivamente, sono state controllate oltre 200 persone e 15 esercizi commerciali.

Non sono mancati interventi, gestiti dagli operatori del numero di emergenza “112” e denunce:

A Parma, in via Garibaldi, i Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti su richiesta di un uomo inseguito da due stranieri per rubargli il telefono cellulare. L'intervento della pattuglia ha fatto sì che i due fuggissero rinunciando al bottino

Sempre a Parma, in Strada della Repubblica, una pattuglia è arrivata nei pressi di un bar, dove uno dei clienti, in evidente stato di alterazione psico-fisica, molestava le persone presenti. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per ubriachezza molesta.

All’interno del Parco Ducale, dopo l’orario di chiusura, è stato raggiunto un uomo, anche lui in preda ai fumi dell’alcool, che si rifiutava di lasciare il parco.

Infine, in via D’Azeglio, una donna ha chiesto soccorso perchè degli uomini in bicicletta la stavano seguendo importunandola. All'arrivo dei carabinieri i molestatori sono spariti.

Molti anche gli interventi per liti familiari e condominiali.