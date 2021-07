Sesso sui gradini della Pilotta, ma lui non "gradisce" l'arrivo dei carabinieri e li aggredisce

Ieri mattina, su richiesta di alcuni cittadini, una pattuglia di carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma si è recata nei pressi della Pilotta, vicino all’ingresso del complesso museale, dove era stata segnalata una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno rintracciato e identificato i focosi amanti, lui 32enne e lei 30enne, italiani; entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma, per atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo, residente in provincia di Piacenza e già gravato da precedenti di polizia, era in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool, si è anche opposto al controllo tentando di colpire e spintonare i Carabinieri, per questo è stato denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.