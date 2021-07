Fermato un albanese: doveva scontare una pena di quasi 4 anni ma era in giro con arnesi da scasso

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Parma impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dei furti in abitazione, transitando in via Traversante Ravadese, procedevamo al controllo di un’autovettura, con a bordo un 36enne di origine albanese residente in città. In considerazione dell’atteggiamento sospetto e del nervosismo manifestato dall’uomo i carabinieri hanno fatto controllo più approfondito da cui è emerso che lo stesso è gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ma soprattutto un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Parma il 18 febbraio 2021.

La successiva perquisizione, presso il domicilio, consentiva di individuare le chiavi di un’autovettura BMW parcheggiata nelle vicinanze dello stabile. Una volta aperta, dietro il sedile posteriore e nel portabagagli venivano scoperti numerosi arnesi atti allo scasso ed un apparecchio per accertare la caratura dei diamanti.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato portato al carcere di Parma dovendo scontare la pena 3 anni e 11 mesi per i reati di rapina e furto aggravati e denunciato per detenzione di arnesi atti allo scasso. L’autovettura BMW ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.