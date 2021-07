Notifica di espulsione per un 18enne marocchino autore di diversi furti aggravati

Ieri il parco Ducale è stato ancora oggetto di serrati controlli da parte della polizia. In particolare è stata pianificata un’intensa settimana di vigilanza e controllo del parco mediante anche l’impiego di una unità cinofila della Questura di Bologna.

Solo nella giornata di ieri sono state identificate 115 persone ed effettuati quattro posti di controllo nelle adiacenze del Parco Ducale. E' stato individuato uno straniero in possesso dei presupposti per essere espulso. Il ragazzo – un diciottenne tunisino senza titolo di soggiorno – è stato portato in Questura per una compiuta identificazione.

Dopo i rilievi dattiloscopici, è venuto fuori che al soggetto era stata in precedenza rigettata l’istanza di protezione internazionale: il marocchino quindi versava in condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Considerata anche la pericolosità del soggetto (autore di diversi furti aggravati), lo straniero è stato trattenuto all’interno della Questura e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione che ha provveduto a notificargli un provvedimento di espulsione.