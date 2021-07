Drammatico incidente in A15: morto un ragazzo su uno scooter

Drammatico incidente nella scorsa notte in Autocisa. Poco prima delle 4 un ragazzo in sella ad uno scooter è scivolato sul tratto della A15 circa un chilometro dopo il casello di Borgotaro in direzione Nord (verso Parma). Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo a due ruote è finito per terra e una macchina che stava sopravvenendo lo ha investito in pieno. Il corpo del ragazzo, che è morto sul colpo, è rimasto incastrato sotto l'auto e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo. Agli operatori del 118 arrivati sul posto non è rimasto altro purtroppo che constatare la morte del ragazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente

autocisa

a15