Vaccini: 3mila nuovi posti in agosto per chi ha dai 12 anni in su

La campagna vaccinale contro il coronavirus non si ferma, anzi continua a ritmi serrati con nuove offerte che l’Ausl mette in campo con l’obiettivo di facilitare l’adesione dei cittadini anche in questi mesi estivi. E lo fa con un’offerta aggiuntiva di 3mila nuovi posti a disposizione nel mese di agosto per chi ha dai 12 anni in su e vuole sottoporsi alla vaccinazione.

I primi nuovi appuntamenti aggiuntivi saranno il 12 agosto (con richiamo il 16 settembre) per 480 posti: le vaccinazioni verranno eseguite al centro vaccinale di via Mantova 68 a Parma, hub vaccinale dell’Unione parmense degli industriali (ex-centro stampa di Gazzetta di Parma) che dal 1° di agosto verrà gestito dall’Azienda Usl con suo personale sanitario. Sempre il 12 agosto, sono stati aggiunti appuntamenti anche alla Casa della Salute di Langhirano e al centro vaccinale di Vaio a Fidenza (questi ultimi, con 240 posti ciascuno). Il 13 agosto, con richiamo il 17 settembre, i posti disponibili sono sempre al centro vaccinale di via Mantova (480 sedute) e a Borgotaro, nella sede dell’AVIS (120); il 26 e 27 agosto, con richiamo rispettivamente il 30 settembre e primo ottobre, sono in tutto 1.440 i posti ancora al centro vaccinale di via Mantova.

INIZIATIVE DEDICATE AI 12-19ENNI

Per un ritorno in classe in tutta sicurezza, continua l’offerta vaccinale anche per giovanissimi e giovani. Per loro, l’Azienda USL apre nuove disponibilità già dalla prossima settimana: al centro Pala Ponti di Moletolo il 15 luglio, con richiamo il 19 agosto e il 23 luglio, con richiamo il 27 agosto, per complessivi 240 posti. Mentre a Fidenza, al centro vaccinale di Vaio, ci sono ancora posti disponibili per il 31 luglio e a Moletolo per il 6 di agosto.

OPEN DAY PER GLI OVER 60

Con la somministrazione di un’unica dose di vaccino (Janssen di Johnson&Johnson), quindi senza necessità del richiamo, l’AUSL organizza nuovi open day dedicati agli over 60enni di Parma e provincia: il 17, 23 e 31 di luglio sono le nuove date, tutte al Pala Ponti, per complessivi 180 posti. In provincia, ci sono ancora posti disponibili a Borgotaro il 18 luglio a Vaio il 19 e il 21 a Langhirano.

COME PRENOTARE

Per fissare l’appuntamento (sia nuove disponibilità sia open day) è necessario chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13) oppure rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup.