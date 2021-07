Violento raid punitivo contro due connazionali: arrestati due nigeriani, anche per spaccio

Ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato per rapina, sequestro di persona e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 33enne ed un 25enne di origine nigeriana residenti a Parma. L'intervento nasce dalla richiesta di aiuto al numero 112 da parte di un 25enne nigeriano che, dopo essere stato prelevato con la forza e chiuso dentro il bagagliaio di un’auto da 5 persone, è stato portato a casa di un amico in quanto convinti che i due gli avessero sottratto della droga.

Il 25enne è stato picchiato e minacciato con una pistola. Non riuscendo a farsi restituire la droga che pensavano gli fosse stata rubata, gli aggressori, prima di allontanarsi, si sono impossessati di tre collane d’oro, di uno smartphone e di una cospicua somma di denaro. Il 25enne aggredito e l’amico, immediatamente hanno chiesto aiuto ai carabinieri che, dopo aver raccolto utili elementi per l’identificazione dei soggetti e l’individuazione dell’abitazione hanno proceduto ad una perquisizione alla ricerca di droga ed armi. Entrati in casa i militari hanno identificato due soggetti. La perquisizione consentiva di rinvenire nella cantina, all’interno di un’intercapedine praticata nel controsoffitto in cartongesso il cellulare poco prima rubato, ulteriori smartphone, una bilancia grammo-metrica di piccole dimensioni, nonché una borsa di cellophane di piccole dimensioni all’interno della quale vi erano cinque involucri di cellophane contenenti confezioni di sostanze stupefacenti di tipo cocaina per un peso complessivo di oltre cento grammi e crack per un peso complessivo di oltre quindici grammi e una somma di denaro.

I due aggrediti hanno riconosciuto il 33enne. Il 25enne non avrebbe partecipato al “raid punitivo”. II due però sono dichiarati in stato di arresto per concorso tra loro nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e crack, mentre il 33enne veniva tratto in arresto anche per il reato di rapina e sequestro di persona, in concorso con altri quattro soggetti in via di completa identificazione. Al termine delle formalità di rito, sono stati associati al carcere di Parma a disposizione dell’Autorità giudiziaria.