Tre incidenti in A1 tra Roncopascolo e Fontevivo. Uno a Medesano in Autocisa. Svincolo A1-A15 in tilt

Quattro incidenti nei due assi autostradali che attraversano la nostra provincia. Uno a Roncopascolo in A1 con 6 chilometri di coda, direzione Milano. Due a distanza di 6 chilometri uno dall'altro all'altezza di Fontevivo in direzione Bologna, con code e ripercussioni sullo svincolo con l'Autocisa con code e rallentamenti. Terzo incidente, in cui è segnalata anche una colonna di fumo, a Medesano lungo la stessa Autocisa. Coinvolta una motocicletta. Lunga coda. In tutti gli incidenti vengono segnalati feriti lievi.

a1

incidente