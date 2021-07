Via Venezia, aveva con sè coltello e hashish: denunciato. A Langhirano i cittadini fanno ritrovare droga e bilancino

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Langhirano, Neviano, Sorbolo Mezzani e Tizzano ,insieme al NORM – Sezione Radiomobile, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione dei furtii e alla repressione dello spaccio e del consumo di droga.

Sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le vie di accesso ai centri abitati; controllati oltre cento mezzi in transito e numerose persone.

In particolare i militari di Sorbolo Mezzani hanno arrestato un 25enne italiano in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip in sostituzione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: troppe volte aveva "saltato l'appuntamento".

I Carabinieri del Radiomobile hanno invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, un 23enne italiano di origini magrebine che in via del Popolo, in preda ad una crisi psicotica, ha aggredito uno dei militari, facendolo cadere a terra. L’uomo, trasportato al Maggiore,è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, Inoltre, i militari hanno denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un 22enne italiano domiciliato a Parma che durante un controllo in via Venezia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di hashish.

A Langhirano, i carabinieri, su segnalazione di privati cittadini, hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti, oltre 10 grammi di hashish, 1 di cocaina e un bilancino di precisione.

Infine sono state segnalate alla Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 2 cittadini italiani, sorpresi in possesso di alcune dosi di hashish rispettivamente all’interno del Parco Ducale e in via Venezia.