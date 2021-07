Consiglio comunale, la Benassi ammette: la rete idrica è un colabrodo

La rete idrica cittadina è un colabrodo. "Le perdite sono attorno al 35%" ammette Tiziana Benassi, assessore all'Ambiente, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere comunale Pd, Sandro Maria Campanini. "Il nostro obiettivo - assicura Benassi - è di ridurre le perdite al 20% entro il 2030. E' un obiettivo molto sfidante".

Ancora polemiche su Roberto Riva Cambrino, comandante della polizia locale presente in città solo un giorno alla settimana dopo essere stato assunto a Modena, sempre come comandante dei vigili. "Emerge un'amministrazione comunale che cerca soluzioni di fronte ad un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti", si lamenta Emiliano Occhi, capogruppo della Lega.

Via libera dal consiglio comunale alla variazione al Documento unico di programmazione per destinare 150mila euro alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Palazzo del Governatore, in vista dell'apertura della mostra "Opera" (prevista il 18 settembre). Altri 60mila euro saranno destinati all'accoglienza di donne sole o con figli, che sono vittime di violenza o maltrattamenti.