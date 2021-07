Incidente alle 11.45 all'incrocio tra via Venezia e via Trieste.

Per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia locale, a scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter. Il conducente della due ruote è stato sbalzato a terra, procurandosi seri traumi. E' statao trasportato d'urgenza al Maggiore, nell'area Codici rossi.