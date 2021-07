Università: nel primo week-end di iscrizioni arrivate oltre 1.250 domande

Nel primo week-end di apertura, sono state oltre 1.250 le domande di iscrizione ai corsi a libero accesso dell’Università di Parma. Il dato è aggiornato alle 8.30 di questa mattina.

Le iscrizioni ai corsi a libero accesso si sono aperte giovedì 8 luglio alle 18, e restano aperte fino alla scadenza del periodo di immatricolazione (per le date esatte corso per corso si consiglia di consultare il Manifesto degli studi al link https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/manifesto-degli-studi).

Sono aperte anche le iscrizioni ai corsi con modalità di accesso differenti:

Corsi a numero programmato locale (laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico) con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità: Biologia (LT, 199 posti), Biotecnologie (LT, 110 posti), Chimica (LT, 144 posti), Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, 133 posti), Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, 50 posti), Farmacia (LMCU, 179 posti), Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, 251 posti), Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, 133 posti), Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, 188 posti). Per questi corsi la procedura di iscrizione on line resta aperta fino alle 12 del 14 luglio.

Corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: Architettura Rigenerazione Sostenibilità (data test 29 luglio, 123 posti), Medicina e Chirurgia (test 3 settembre, posti a disposizione 260 in attesa di conferma ministeriale), Medicina Veterinaria (test 1° settembre, posti a disposizione 65 in attesa di conferma ministeriale), Odontoiatria e Protesi Dentaria (test 3 settembre, posti a disposizione 30 in attesa di conferma ministeriale), Medicine and Surgery (test 9 settembre, posti a disposizione 100 in attesa di conferma ministeriale) più i 10 Corsi delle Professioni sanitarie (test il 7 settembre per i triennali, il 29 ottobre per la magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche). Per Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria e Protesi Dentaria domande di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly fino al 22 luglio entro le 15 e perfezionamento dell’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma fino alle 12 del 2 agosto. Per Architettura Rigenerazione Sostenibilità iscrizioni alla prova di ammissione fino alle 12 del 26 luglio. Per Medicine and Surgery domande di iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly entro il 22 luglio alle 15. Per i corsi delle Professioni sanitarie domande di iscrizione ai test sul sito dell’Università di Parma dalle 12 del 19 luglio alle 12 del 18 agosto

Corsi a numero programmato locale con selezione per titoli: corsi di laurea magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale (133 posti, prima sessione di domande di iscrizione fino al 30 luglio ore 12, seconda sessione dal 6 settembre ore 9 al 30 settembre ore 12), Scienze e Tecnologie Alimentari (108 posti, iscrizioni fino al 27 luglio ore 12) e Trade e Consumer Marketing (149 posti, prima sessione di domande di iscrizione già chiusa, seconda sessione dal 10 settembre ore 12 al 17 settembre ore 12).

Corsi a numero programmato locale con test: Corso di Laurea in Design Sostenibile per il Sistema Alimentare (data test 16 luglio, 100 posti disponibili, iscrizioni al test chiuse oggi; se non saranno coperti i posti, sono previste altre date per il test)

Corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione degli studenti in possesso della laurea di primo livello nelle classi L-2, L-3 e L/SNT03: Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (70 posti, iscrizioni fino al 30 luglio ore 12)

Corsi interateneo con sedi amministrative presso altre Università: Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche. È necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate

COME ISCRIVERSI

La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario.

Per accedere alla procedura d’immatricolazione, dalla home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni.

ATTIVO DAL 1° LUGLIO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Dal 1° luglio al 30 ottobre è disponibile, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza per i futuri studenti realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Anche quest’anno il personale è presente per fornire le indicazioni e il materiale cartaceo illustrativo necessari a soddisfare le esigenze informative di tutti i visitatori.

Info:

www.unipr.it,

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0521-904006 email urp@unipr.it,

Welcome Point Matricole, tel 0521.904081 – 904082

Servizio Orientamento in ingresso, tel. 0521-034042, email orienta@unipr.it.