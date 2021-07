"101 domande (e risposte) sul Covid 19": il libro dell'infettivologa parmigiana Susanna Esposito

Doppia presentazione nei prossimi giorni per il volume 101 domande (e risposte) sul COVID-19, scritto a quattro mani da Susanna Esposito, docente di Pediatria generale e specialistica all’Università di Parma e Direttrice della Clinica Pediatrica all’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e Letizia Magnani, giornalista e scrittrice.

Mercoledì 14 luglio alle 20.45 negli “Incontri in Cortile”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con le Biblioteche Comunali, l’appuntamento è nel Cortile della Biblioteca Civica (vicolo Santa Maria 5): le autrici dialogheranno con Antonio Nouvenne, responsabile delle Unità Mobili Multidisciplinari dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma. Ulteriori informazioni al link https://www.biblioteche.comune.parma.it/it-IT/Incontri-in-Cortile.aspx. È raccomandata la prenotazione tramite App Parma 2020+21.

Mercoledì 21 luglio alle 18.30 ci si sposta invece all’Auditorium di APE Parma Museo (Str. Farini 32), dove le autrici dialogheranno con Giuseppe Milano, giornalista della “Gazzetta di Parma”. Anche in questo caso è raccomandata la prenotazione scrivendo a monica.galloni@fondazionemonteparma.it.

Il libro 101 domande (e risposte) sul COVID-19 è nato dall’esigenza di raccontare in maniera semplice quanto si sta vivendo e si vivrà nei prossimi anni. Nel dialogo serrato fra Susanna Esposito e Letizia Magnani, due donne in prima linea con le loro professioni, medico e giornalista, ci sono le risposte e le domande sulle quali tutti si sono interrogati in questi mesi e che serviranno per “inventare” il futuro. Un futuro nuovo, inedito, nel quale le parole che abbiamo imparato a usare in questi mesi, da lockdown a tampone, non saranno solo un ricordo.