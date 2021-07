Blues, funky, disco e rock: la musica sotto i balconi nei pomeriggi d'estate

Scende in strada l’esuberante palco mobile della rassegna musicale «Al Balcòn», il palcoscenico ambulante che porta musica e spettacoli direttamente sotto i balconi delle case delle periferie cittadine. Dalla metà di questo mese e fino a metà settembre saranno una decina gli appuntamenti nei quartieri Montanara, Oltretorrente, Pablo, Sidoli e San Leonardo: ogni volta è previsto un evento lampo pomeridiano fra i palazzi della città che confluirà poi in un live notturno davanti ad alcuni locali del centro.

Nel primo appuntamento, giovedì prossimo, il palco mobile trasporterà i Colonel V: dalle 17 alle 19 il quartetto, che propone un blues con influenze word, elettroniche e disco music, si esibirà fra i palazzi del quartiere Montanara prima di installarsi in piazzale Inzani per un live set completo alle 21.

Il 28 luglio sarà la volta del quartiere San Leonardo, dove dalle 17 alle 19 farà il suo ingresso il palco mobile trasportando l’energia pura dei Cumbia Poder, dalla Colombia, per proseguire alle 21 in borgo delle Colonne.

In Oltretorrente la musica arriverà il 31 luglio con il quartetto The trouble notes. La loro musica crea una eclettica fusione: live set alle 21 in piazzale Inzani.

E così via: i magnetici Daiana Lou, duo che dopo aver conquistato i giudici e il pubblico della decima edizione di X Factor scelse di autoeliminarsi dal programma, saranno il 4 agosto in San Leonardo e la sera in borgo delle Colonne, mentre il 5 agosto suoneranno nel quartiere Montanara e poi in piazzale Inzani; il 28 agosto funk rock e blues nel concerto incendiario dei Savana Funk (dalle 17 alle 19 in Oltretorrente e dalle 21 in piazzale Picelli); il 2 settembre One Man Bluez che, dai ponti e dalle piazze di Roma al palco di Iggy Pop, ora arriva al Montanara e poi live in piazzale Inzani; l’11 settembre l’autoironica world music romagnola dei Supermarket sarà prima in Oltretorrente poi in piazzale Picelli, per finire il 15 settembre con i Cluster Jumble che porteranno fusion, RnB, reggae e funky prima in San Leonardo, poi in borgo delle Colonne.

r.c.