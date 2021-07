Grazie all'app scopre che il cellulare appena rubato è poco distante: denunciato l'uomo che lo aveva in tasca

La richiesta d'aiuto è arrivata intorno alle 4.30: una ragazza ha chiamato la polizia per il furto del proprio cellulare nella zona di Piazzale della Pace.

Durante l’attesa delle pattuglie delle Volanti, la ragazza ha utilizzato un’applicazione per il positioning del cellulare, scoprendo che si trovava poco lontano, nei pressi di una panchina dove era seduto uno straniero.

A riprova, la ragazza ha anche chiamato alla sua stessa utenza, sentendo il telefono squillare nelle tasche dell'uomo.

Giunti sul posto,i poliziotti hanno constatato la veridicità delle dichiarazioni della ragazza e hanno provveduto a perquisire l’uomo, un cittadino ghanese pregiudicato, trovandogli nelle tasche il telefono.

Restituito il cellulare alla vittima, gli agenti hanno lo denunciato per ricettazione, portandolo in Questura e mettendolo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Al termine degli accertamenti a suo carico è venuto fuori che lo straniero permane illegalmente sul Territorio Nazionale e, per questo motivo, gli è stato notificato un ordine del Questore di allontanarsi dallo Stato entro 7 giorni