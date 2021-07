Il parco di via Montebello intitolato ad Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympics

E’ stato intitolato ad Eunice Kennedy il parco situato tra via Montebello, l’Istituto Comprensivo don Milani ed il parco Bizzozero. Una scelta non casuale che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso chi ha speso la propria vita in favore degli altri, in particolare di chi è stato colpito da malattie intellettive. Fondatrice di Special Olympics, programma sportivo internazionale dedicato agli atleti con disabilità intellettive, Eunice Kennedy ha ricevuto, in vita, diversi riconoscimenti tra cui la Medaglia Presidenziale, il più alto onore assegnato ai civili negli Stati Uniti, ed altri titoli onorari dall’Università di Yale e l’Università di Princeton. È morta l’11 agosto del 2009. Suo figlio Timothy Shriver è oggi il Presidente di Special Olympics International.

L’intitolazione fa seguito al parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva Toponomastica del Comune.

Al momento hanno preso parte Marco Bosi, Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma; Michele Guerra, Assessore alla Cultura e Toponomastica del Comune di Parma; Cristiano Previti, Direttore Regionale Special Olympics Italia – Team Emilia Romagna; Silvia Cerocchi, Direttore Parma di Special Olympics; Roberto Ghiretti, Vice Presidente di Special Olympics Italia e Federica Pattini dell’Asd Sanseverina Parma, che ha ricordato il padre Remo, ex presidente dell’Asd Sanseverina, recentemente scomparso.

Soddisfazione è stata espressa dal Vicesindaco Marco Bosi e dall’Assessore alla Cultura Michele Guerra che hanno parlato di un’intitolazione, quella a Eunice Kennedy, che ne ricorda l’impegno sociale e civile, un messaggio che è stato accolto anche a Parma dove Special Olympics rappresenta una realtà importante che opera nel segno dell’inclusione.

Durante la cerimonia di intitolazione, è stato effettuato il Giuramento Special Olympics ed è ricordata la figura di Remo Pattini, ex Presidente dell’Asd Sanseverina Parma, alla presenza dei rappresentanti di Team Emilia-Romagna Special Olympics Italia, Team Parma Special Olympics Parma e Asd Sanseverina Parma.

Eunice Mary Kennedy, nata a Brookline, Massachusetts, il 10 luglio 1921, è la quinta di nove figli di Joseph P. e Rose Fitzgerald Kennedy, sorella dell’ex Presidente John Fitzgerald Kennedy. Conseguì la laurea in sociologia alla Stanford University di Palo Alto, in California. Dopo la laurea, lavorò per il Dipartimento di Stato USA. Nel 1950 operò come assistente sociale al Penitenziario per le donne di Alderson, West Virginia, e l’anno successivo si trasferì a Chicago per lavorare con la Casa del Buon Pastore e la Corte dei minori. Il 23 maggio 1953, Eunice Kennedy sposò Robert Sargent Shriver, e nel 1957 assunse la direzione della Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation, nata nel 1946 in memoria di Joseph P. Kennedy, Jr. – figlio maggiore della famiglia, ucciso nella Seconda guerra mondiale. Tra gli obiettivi principali della Fondazione, sviluppare la ricerca e la prevenzione delle disabilità intellettive individuando le sue cause e migliorando il modo in cui la società accoglie e risponde a fabbisogni specifici.

Eunice Kennedy è partita da un’esperienza personale per dare slancio ad un modo nuovo di rapportarsi con coloro che soffrono di disabilità intellettiva: la sorella Rosemary era, infatti, affetta da una disabilità intellettiva. Lei e Rosemary crebbero assieme facendo tanto sport, da qui la sua splendida intuizione: utilizzare lo sport come terreno fertile per unire persone diverse, ognuna con le proprie caratteristiche. Da qui la nascita di Special Olympics, realtà consolidata, oggi presente in diversi Paesi del mondo. L’intitolazione del Parco ad Eunice Kennedy vuole, quindi, essere un modo per rendere omaggio a lei ed a tutti coloro che, anche a livello locale, si sono impegnati e si impegnano in quest