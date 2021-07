«Nostro padre morto di Covid: giustizia anche per lui»

C’erano anche le sorelle parmigiane Lorenza e Chiara Zanardi giovedì scorso davanti al tribunale di Roma per la prima udienza della causa che le vede schierate, insieme ad altre 500 famiglie, contro la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, accusati di mala gestione della pandemia.

Essere lì era un atto dovuto alla memoria del papà Claudio, morto di Covid il 6 aprile 2020.

«Papà era una persona scrupolosa: se avesse veramente saputo cosa stava succedendo, non avrebbe nemmeno rischiato di ammalarsi perché sarebbe rimasto in casa - non hanno dubbi Chiara e Lorenza, e puntano il dito anche contro la comunicazione istituzionale -. A fine febbraio, il Covid sembrava qualcosa che non ci toccava da vicino. Nessuno ha dimenticato la campagna #parmanonsiferma: in realtà dovevamo già essere tutti fermi».

E che dovesse essere già «tutto fermo» non lo dicono loro, ma i documenti raccolti dal team di legali che segue la causa – composto dal parmigiano Luca Berni, Consuelo Locati, Alessandro Pedone, Piero Pasini e Giovanni Benedetto - e inseriti nel faldone di oltre 2000 pagine portato in tribunale e che contiene il rapporto dell’ex ricercatore dell’Oms Francesco Zambon, lo scambio di e-mail con Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms a cui oggi è contestata anche la falsa testimonianza nella parallela indagine penale della procura di Bergamo, e le 500 storie di persone morte per Covid scritte dai loro cari.

«Abbiamo impostato la causa non sulla responsabilità medica o sanitaria, ma sulle responsabilità di carattere amministrativo nella gestione dell’emergenza pandemica - spiega Berni -. In base a una decisione del Parlamento europeo del 2013 e alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, era previsto che l’Italia avesse un piano di gestione dell’emergenza pandemica aggiornato e pronto all’uso». E se le migliaia di morti causati dal virus nessuno li potrà restituire alle loro famiglie, la richiesta è che i funzionari e i politici che non hanno svolto il loro compito rispondano della loro condotta. «Non è un semplice esercizio di metagiurisprudenza - garantisce Berni -. Il fondamento di tutto, ovvero che non esistesse il piano pandemico richiesto dall’Oms, è già una responsabilità oggettiva».

L’udienza della settimana scorsa serviva solo a verificare la regolarità del contraddittorio, ma davanti al tribunale sono arrivati figli, mogli e mariti di persone morte di Covid, compatti nel chiedere risposte. «Ho conosciuto questo gruppo per caso, poco prima dell’estate scorsa, e ho voluto contribuire portando la nostra esperienza – dice Chiara -. In autunno, gli avvocati che partecipavano alla discussione hanno proposto di impostare una causa civile e, insieme a mia sorella e a mia madre, abbiamo deciso di andare avanti: vogliamo sapere se, con un piano pandemico adeguato, nostro padre e tutti gli altri potevano essere salvati, ma vogliamo anche che la magistratura dica di chi sono le responsabilità che, da un anno e mezzo, tutti si rimpallano».

