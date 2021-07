Ruba al supermercato e provando a fuggire aggredisce il personale: arrestato

Nella serata di ieri la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma è stata inviata dalla Centrale Operativa al supermercato di via Fleming. E' lì che il responsabile dell'attività, nel controllare un uomo con della merce non pagata, è stato vittima di una aggressione.

L'uomo ha riferito di essersi accorto che un cliente aveva prelevato dall’area espositiva diversa merce per poi recarsi all’uscita non dal lato delle casse ma dall’ingresso, in attesa dell’entrata di qualche cliente per poter fuggire.

Intuendo di essere stato scoperto, ha posato la merce su uno scaffale e superato la barriera casse senza pagare nulla. All’uscita è stato però fermato ed invitato a mostrare il contenuto dello zaino, al cui interno c'era altra merce non pagata. A quel punto, per assicurarsi la fuga ha iniziato ad agitarsi e con fare aggressivo ha tentato di allontanarsi venendo bloccato dai carabinieri appena arrivati sul posto.

Condotto in caserma è stato identificato in un 45enne cittadino italiano, gravato da numerosi precedenti, arrestato per rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria