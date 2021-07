Autocentro Baistrocchi venduto al gruppo Porsche dopo 72 anni

Autocentro Baistrocchi entra nel gruppo Eurocar Italia, società controllata dal Gruppo Porsche Holding. La famiglia Baistrocchi ha infatti ceduto la storica concessionaria, aperta negli anni '50, al più grande distributore di auto in Europa, che continua così il suo percorso di crescita in Italia.

«La vendita al Gruppo Eurocar Italia, e cioè a Porsche Holding Salzburg, è stata una delle decisioni più importanti che abbiamo preso in 72 anni di attività - dicono Roberto, Liliana e Francesco Baistrocchi -. È stata una scelta tanto sofferta quanto ragionata. Mai come oggi ci troviamo ad affrontare una grandissima trasformazione del mercato automotive. Abbiamo scelto così di guardare avanti, ancora una volta decidendo di affidare le nostre aziende e gli oltre 120 collaboratori ad un Gruppo solido e internazionale, che offre le migliori garanzie per affrontare le ambiziose sfide del futuro».

Nel 2020 Autocentro Baistrocchi Spa, che dà lavoro a 120 persone, ha consegnato 3.650 vetture nuove e 2.100 vetture usate, e ha generato un fatturato di 131 milioni di euro. L'azienda, che opera su tre sedi a Parma e una a Fidenza, si occupa della vendita e dell'assistenza dei marchi Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Porsche e Volkswagen veicoli commerciali, Audi Prima Scelta Plus e Das Weltauto.

L'operazione è soggetta all'approvazione delle autorità europee Antitrust. Ma intanto si guarda agli sviluppi futuri. «Siamo molto lieti di acquisire un'altra concessionaria di successo in Italia che, con quattro sedi e ottime performance di mercato, rappresenta i marchi del Gruppo Volkswagen - dice Rainer Schroll, a.d. di Porsche Holding per la vendita al dettaglio -. Autocentro Baistrocchi Spa è da considerarsi un’acquisizione strategica e funzionale all’ulteriore sviluppo della rete di concessionari del Gruppo Eurocar Italia. Proseguiremo sulla strada tracciata dalla famiglia Baistrocchi per costruire un futuro di grandi soddisfazioni».

Autocentro Baistrocchi è stato fondato dopo la Seconda Guerra mondiale da Egisto Baistrocchi, pilota che ha partecipato a gare leggendarie come Mille Miglia e Parma Poggio. Il rapporto della famiglia Baistrocchi con Volkswagen risale al 1950: è stata della famiglia Baistrocchi la prima concessionaria VW in Italia. Nel 1954 è iniziata la collaborazione con Porsche, estesa poi ad Audi nel 1965 e a Skoda nel 1993. Nel 2019 la concessionaria ha festeggiato 70 anni di partnership con il Gruppo Volkswagen, distinguendosi come l'azienda con la più lunga collaborazione con il gruppo tedesco in Italia.

«Ci teniamo a ringraziare con affetto tutti i nostri collaboratori che hanno condiviso con noi un cammino iniziato negli anni Cinquanta, rendendolo ricco di passione, successi e soddisfazioni - conclude la famiglia Baistrocchi -. Un grazie particolare a tutti i nostri clienti, che scegliendoci da tre generazioni ci hanno permesso di realizzare il nostro sogno più grande. Sogno destinato a continuare e che si proietta nel futuro più forte di prima».

