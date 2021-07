Parma: modifiche alla viabilità per lavori in corso

Il Comune ha reso note alcune modifiche alla viabilità per lavori in corso.

Come di consueto - dice l'amministrazione - durante il periodo estivo vengono effettuate manutenzioni della rete stradale e delle sue pertinenze e chiusure al traffico per lo svolgersi di manifestazioni.

Ecco i principali interventi previsti nelle prossime settimane.

● In Borgo della Posta dal 19 al 21 luglio (dalle 7.30 alle) e dal 15 al 17 settembre viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dal civico 1 al civico 8

● Dal 14/07/2021 al 31/08/2021 per la realizzazione di una nuova Velostazione coperta da 90 posti bicicletta (nell'ambito del progetto "Parma Mobilità Sostenibile in Azione!") al lato sud-ovest del parcheggio posto tra via Lazio e via Toscana verranno destituiti n.3 stalli di sosta per invalidi e n. 6 stalli generici con conseguente istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

● In vista dell'iniziativa di apertura delle attività commerciali e di visite serali a sedi di musei e iniziative culturali "Notti Gialle" nei mercoledì del 21 e 28 luglio dalle ore 20:30 alle ore 24:00 è istituito divieto di circolazione su Strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada Della Repubblica, a Strada XXII, da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi e su Strada D’Azeglio eccetto mezzi di soccorso ed emergenza. Sarà consentito il transito di residenti ed autorizzati su Ponte di Mezzo, Piazzale Corridoni e deviazioni esclusivamente in Via dei Farnese e Strada Bixio. Viene isitiuito su Piazza Garibaldi, Strada Della Repubblica – da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio – Strada D’Azeglio – lato Nord, nel tratto da Piazzale S.Croce a Via Antelami divieto di sosta con con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli e la destituzione degli stalli di sosta riservati ai taxi (spostata fronte Teatro Regio) .

La Tep provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.