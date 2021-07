Latitante con 7 anni da scontare si presenta in questura per denunciare smarrimento del documento: arrestato

Ieri agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Parma - in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – hanno arrestato un ventiquattrenne nigeriano, latitante dallo scorso gennaio. Un intervento insolito. Il latitante, dopo aver smarrito i propri documenti, si è recato in Questura al fine di denunciarne lo smarrimento. Il personale preposto alle denunce - verificando mediante le banche dati in uso alle forze di polizia il nominativo - ha constatato l’assoluta pericolosità del soggetto, visto che sullo stesso pendeva una condanna definitiva a sette anni di reclusione. Il nigeriano, infatti, si è reso autore di reati gravissimi contro la persona, tra cui prostituzione minorile e tratta e commercio di schiavi, commessi nel 2017. Condanna mai eseguita perchè il nigeriano si era reso irreperibile in tutto il territorio nazionale. Proprio lo scorso martedì, il latitante si è ingenuamente consegnato agli organi di Polizia, denunciando alla stregua di un comune cittadino lo smarrimento dei propri effetti personali. Il soggetto è stato immediatamente tratto in arresto e associato all’istituto penitenziario di via Burla. Parma.

