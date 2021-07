Fermato dai carabinieri per un controllo, sequestrati 150 grammi di cocaina e 6500 euro

Ieri sera i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Parma, in strada dei Mercati hanno fermato una Fiat Panda con a bordo due persone. Si trattava di un 29enne ed un 28enne di origine albanese domiciliati a Parma. Chiaramente agitati, sono stati perquisiti: nelle tasche del 28enne sono stati trovati 15 involucri termosaldati con all'interno della cocaina. 13 grammi complessivamente oltre a 1400 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Riscontrata la flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il giovane è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, del quale aveva tentato di disfarsi nel corso del controllo. Terminata quindi la procedura dell’arresto, la pattuglia ha raggiunto la zona in cui lo straniero, si pensava, potesse vivere e, dopo svariati tentativi, lungo le vie limitrofe di via Gramsci, ha individuato il civico esatto. Una pattuglia ha accompagnato l’arrestato nell’abitazione per assistere alle operazioni di perquisizione. La perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare due bilancini di precisione, la somma di oltre 5500 euro e 150 grammi di cocaina.