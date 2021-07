La vicenda è ancora da ricostruire da parte delle forze dell'ordine. Di certo c'è l'intervento di soccorso effettuato dal 118 in via Bologna poco dopo la mezzanotte. Erano le 00:25 quando due ambulanze sono arrivate in San Leonardo e hanno trovato due persone con ferite provocate da armi da taglio.

Sarebbe l'esito di una lite in strada. Le due persone sono state trasportate al Maggiore in condizioni di media gravità.