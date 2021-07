Accoltellamento di via Bologna, arrestato un 28enne tunisino: "Tentato omicidio"

Ieri notte agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Parma hanno arrestato un ventottenne tunisino responsabile di un tentato omicidio.

Il giovane uomo, per motivi non ancora precisati si è recato a casa di un suo conoscente armato di un coltello, con la probabile intenzione di ucciderlo. Dopo essere entrato nell'abitazione lo ha accoltellato una prima volta sotto la mandibola. Tra i due è sorta una colluttazione, durante la quale il tunisino, caduto rovinosamente a terra, ha perso il coltello. La vittima, dopo essersi divincolata, è riuscita a fuggire, scendendo velocemente le scale e ritrovandosi per strada dove ha chiamato il 113 che immediatamente ha inviato due volanti. Sul posto, gli agenti hanno visto scendere il 28enne senza maglietta e ricoperto di sangue. I due sono stati portati al Pronto Soccorso, il tunisino arrestato.