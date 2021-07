Parco dei Vecchi Mulini, ad agosto via il muro di recinzione. Pensando a una "nuova vita"

Prenderanno avvio nella seconda metà di agosto i lavori di demolizione del muro di recinzione del parco dei Vecchi Mulini, lungo via Verona e via Bologna. L’intervento è stato programmato a seguito di una verifica statica, dovuta ad alcuni cedimenti derivanti da scelte tecniche iniziali non perfettamente adeguate. L’alto muro di recinzione non risulta sicuro da un punto di vista sismico, da qui la decisione di abbatterlo, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

La delimitazione del parco dei Vecchi Mulini era stata realizzata in occasione della lottizzazione di via Verona, alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, e verrà, quindi, completamente demolita mettendo in comunicazione diretta il grande prato con i percorsi ciclopedonali adiacenti al parco.

Si tratta di un intervento che migliora la fruibilità del parco stesso con un'ampia visuale da un lato all’atro delle due strade (via Verona e via Bologna), in attesa che si sviluppi un progetto complessivo di riqualificazione di questa area verde. L’Amministrazione ha stanziato circa 40 mila euro per dare seguito all’intervento.